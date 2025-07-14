Біля траси Київ-Одеса пронісся смерч: рідкісне явище потрапило на відео
У понеділок, 14 липня, над біля траси Київ-Одеса помітили смерч. Відео незвичного природного явища почали публікувати очевидці у соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, смерч вирував у полі неподалік дороги вдень в Одеській області. На кадрах можна побачити характерну темну воронку, яка оберталася навколо земної поверхні, піднімаючи пил і рослинність.
Вихор був чітко видимий з дороги, і спостерігався з кількох кілометрів.
Попри загрозливий вигляд, смерч не торкнувся населених пунктів. За попередньо інформацією, він не спричинив руйнування. Даних про постраждалих, поки не надходило.
Смерчі в Україні
Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, що подібні явища можуть виникати в умовах нестабільної літньої погоди. У цьому випадку смерч залишається локальним - торкається лише відкритої місцевості та швидко зникає.
У понеділок, 3 червня, смерч помітили над Черніговом. Він з’явився під час грози близько 17:00. У небі над містом сформувалася характерна воронка, яку зафіксували очевидці.
Минулого року чималий смерч зафіксували над Чорним морем в Одесі. Зокрема, його бачили відпочиваючі на пляжі "Відрада".
Перед тим смерч утворився над водою біля міста Південне в Одеській області. Воронка утворилася далеко в море, і величезний вихор ширяв над водою досить довго. Його змогли зняти очевидці на фото і відео.
Ще раніше місцеві жителі села Рідківці Чернівецькій області зіткнулися з рідкісним явищем. Вони стали свідками смерчу. Це сталося вдень.
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