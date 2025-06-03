Над Черніговом пронісся смерч: рідкісне явище зняли на відео

У понеділок, 3 червня, над Черніговом помітили смерч. Відео вражаючого атмосферного явища почали масово публікувати у соцмережах.

За його словами, сьогодні над Черніговом утворилася дуже потужна купчасто-дощова хмара на атмосферному фронті, яка переміщається із заходу на північний-схід країни. Сібірцев пояснює, що у такій хмарі сильні вертикальні висхідні та низхідні потоки, тому і виникають шквали вітру, а також смерчі.

Метеоролог Юрій Сібірцев у коментарі "Суспільному" підтвердив, що це дійсно був смерч у повітрі. За його словами, нині такі явища стають дедалі частішими.

Смерч з’явився під час грози близько 17:00. У небі над містом сформувалася характерна воронка, яку зафіксували очевидці.

Зазначимо, синоптики попереджали, що сьогодні вночі на північному заході, вдень у західних, північних та більшості центральних областей України можливі короткочасні дощі та грози. Можливі град та шквали до 15-20 м/с.

Чернігівський гідрометцентр попереджав, що 3 червня вдень у місті та області очікувалися грози, сильні дощі. Було оголошено попередження про небезпечні метеоявища.

РБК-Україна розповідало, що 3-4 червня територію України перетинає холодний атмосферний фронт, через що можливі грози, зливи, шквали та град. 4 червня опади збережуться лише подекуди, на решті території буде сухо. У Києві - сонячно, температура +23...+24°C, по країні - до +31°C.

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