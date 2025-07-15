В Украине заметили много смерчей одновременно (видео)

"Один, два, три, четыре - оно все лупит. А там еще пятый! Там еще куча! Прямо такие массивные", - слышен эмоциональный комментарий очевидца за кадром.

На видео видно сразу несколько вихрей, образовавшихся над полем. По словам очевидцев, некоторые из них были массивными и хорошо заметными на расстоянии.

Пока информации о пострадавших или нанесенном ущербе нет.

Ранее синоптики предупреждали, что летом смерчи могут возникать в результате грозовых фронтов и сильного нагрева воздуха. Такие природные явления все чаще наблюдают в Одесской и Николаевской областях.