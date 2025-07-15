В Украине заметили много смерчей одновременно (видео)
На юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.
"Один, два, три, четыре - оно все лупит. А там еще пятый! Там еще куча! Прямо такие массивные", - слышен эмоциональный комментарий очевидца за кадром.
На видео видно сразу несколько вихрей, образовавшихся над полем. По словам очевидцев, некоторые из них были массивными и хорошо заметными на расстоянии.
Пока информации о пострадавших или нанесенном ущербе нет.
Ранее синоптики предупреждали, что летом смерчи могут возникать в результате грозовых фронтов и сильного нагрева воздуха. Такие природные явления все чаще наблюдают в Одесской и Николаевской областях.
Смерчи в Украине
Напомним, вчера смерч заметили над возле трассы Киев-Одесса. Видео необычного природного явления начали публиковать очевидцы в соцсетях.
В понедельник, 3 июня, смерч зафиксировали над Черниговом. Он появился во время грозы около 17:00. В небе над городом сформировалась характерная воронка, которую зафиксировали очевидцы.
В прошлом году немалый смерч зафиксировали над Черным морем в Одессе. В частности, его видели отдыхающие на пляже "Отрада".
Перед тем смерч образовался над водой возле города Южное в Одесской области. Воронка образовалась далеко в море, и огромный вихрь парил над водой довольно долго. Его смогли снять очевидцы на фото и видео.
Еще ранее местные жители села Редковцы Черновицкой области столкнулись с редким явлением. Они стали свидетелями смерча. Это произошло днем.
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