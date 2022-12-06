Не в Україні. Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot

Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot. Комплекс протиповітряної оборони не передаватимуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Після розмови з Міністерством оборони Німеччини я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.

"Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи", - додав міністр оборони.