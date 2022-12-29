В Україні поки що немає ресурсів для створення військового суду, - голова правового комітету Ради

На формування військового суду в Україні поки що немає фінансування та часу.

На сьогоднішній день можна сформувати спеціалізацію для суддів, але для цього їх необхідно навчити під цю юрисдикцію. Водночас для цього потрібні ресурси, яких поки що немає.

"Але питання створення судів, все ж таки - це питання та компетенція президента. Тут має бути спільна позиція на основі інтересів держави. На сьогоднішній день фінансових, тимчасових можливостей для створення такої вертикалі я не бачу", - зазначив Маслов.