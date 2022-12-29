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В Украине пока нет ресурсов для создания военного суда, - глава правового комитета Рады

Фото: Денис Маслов, глава парламентского правового комитета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На формирование военного суда в Украине пока нет финансирования и времени.

Об этом заявил глава парламентского правового комитета Денис Маслов в интервью РБК-Украина.

На сегодняшний день возможно сформировать специализацию для судей, но для этого их необходимо обучить под эту юрисдикцию. В то же время для этого нужны ресурсы, который пока нет.

"Но вопрос создания судов, все же - это вопрос и компетенция президента. Здесь должна быть общая позиция на основе интересов государства. На сегодняшний день финансовых, временных возможностей для создания такой вертикали я не вижу", - отметил Маслов

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали больше 76 тысяч преступления оккупантов.

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