В Украине пока нет ресурсов для создания военного суда, - глава правового комитета Рады

На сегодняшний день возможно сформировать специализацию для судей, но для этого их необходимо обучить под эту юрисдикцию. В то же время для этого нужны ресурсы, который пока нет.

"Но вопрос создания судов, все же - это вопрос и компетенция президента. Здесь должна быть общая позиция на основе интересов государства. На сегодняшний день финансовых, временных возможностей для создания такой вертикали я не вижу", - отметил Маслов