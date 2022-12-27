Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 76 тисяч злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора .

"Злочини агресії та воєнні злочини: 58 163. З них: 56 419 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - щодо планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни, 1 637 - інші", - зазначили прокурори.

Окрім цього, в ОГП вказали, що було зареєстровано 18 420 злочинів проти національної безпеки, з них: