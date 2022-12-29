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В Україні поки що немає ресурсів для створення військового суду, - голова правового комітету Ради

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Четвер 29 грудня 2022 11:28
В Україні поки що немає ресурсів для створення військового суду, - голова правового комітету Ради Фото: Денис Маслов, голова парламентського правового комітету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На формування військового суду в Україні поки що немає фінансування та часу.

Про це заявив голова парламентського правового комітету Денис Маслов в інтерв'ю РБК-Україна.

На сьогоднішній день можна сформувати спеціалізацію для суддів, але для цього їх необхідно навчити під цю юрисдикцію. Водночас для цього потрібні ресурси, яких поки що немає.

"Але питання створення судів, все ж таки - це питання та компетенція президента. Тут має бути спільна позиція на основі інтересів держави. На сьогоднішній день фінансових, тимчасових можливостей для створення такої вертикалі я не бачу", - зазначив Маслов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом зареєстрували понад 76 тисяч злочинів окупантів.

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