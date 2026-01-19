В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище норми

Де ситуація найгірша

За останніми вимірами, найкритичніша ситуація спостерігається у Житомирській області - в окремих населених пунктах показники перевищують 180 одиниць.

Також високий рівень забруднення фіксують:

у Львівській області - близько 170;

у селі Малі Дмитровичі під Києвом – 164;

у Хмільнику Вінницької області - 164;

у Вінниці - 159;

у Чернівцях – 153.



В Україні фіксують погіршення якості повітря (скриншот: saveecobot.com)

Що означають ці показники

За даними порталу, нормальний рівень якості повітря зазвичай становить 30–50 одиниць. Таким чином, у більшості зазначених населених пунктів показники перевищують норму у три рази, а в окремих - майже у чотири.

Фахівці застерігають, що тривале перебування на відкритому повітрі за таких умов може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у людей із захворюваннями дихальної системи, дітей та літніх людей. Жителям радять за можливості обмежити перебування на вулиці та стежити за оновленнями моніторингу.

Чому погіршилась якість повітря

У коментарі "Суспільному" доцентка кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету "Житомирська політехніка" Ірина Давидова пояснила, що останніми днями у Житомирі фіксують підвищені концентрації дрібнодисперсних частинок і чадного газу.

Стан повітря 19 січня у Житомирі (скриншот: saveecobot.com)

За її словами, така ситуація є типовою для холодного періоду року та має комплексні причини. Зокрема одним із головних чинників є активне використання індивідуальних систем опалення, котлів і печей, у яких часто відбувається неповне згоряння палива. Це призводить до утворення чадного газу та мікрочастинок.

Ситуацію також ускладнюють погодні умови, зокрема безвітря та температурна інверсія, через які забруднювальні речовини накопичуються у приземному шарі повітря і не розсіюються.

Що кажуть у Львівській області

Водночас народний депутат Ігор Зінкевич заявив, що поширена у телеграм-каналах інформація про нібито критичне погіршення якості повітря на Львівщині не відповідає загальній ситуації в регіоні.

За його словами, у населених пунктах, де фіксують підвищені показники забруднення, люди масово опалюють будівлі дровами та іншими твердими видами палива, що й спричиняє локальне задимлення.

Він також уточнив, що у селі Шабельня поблизу Рави-Руської відсутнє газопостачання, тому більшість домогосподарств опалює житло дровами, а подекуди й вугіллям, що впливає на локальні показники забруднення повітря.

Стан повітря 19 січня у селі Шабельня (скриншот: saveecobot.com)