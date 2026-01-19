В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормы

В Киевской, Житомирской областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В ряде населенных пунктов уровень загрязнения превышает норму в три раза, а местами - почти в четыре раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала SaveEcoBot.
По последним измерениям, самая критическая ситуация наблюдается в Житомирской области - в отдельных населенных пунктах показатели превышают 180 единиц.
Также высокий уровень загрязнения фиксируют:
В Украине фиксируют ухудшение качества воздуха (скриншот: saveecobot.com)
По данным портала, нормальный уровень качества воздуха обычно составляет 30-50 единиц. Таким образом, в большинстве указанных населенных пунктов показатели превышают норму в три раза, а в отдельных - почти в четыре.
Специалисты предостерегают, что длительное пребывание на открытом воздухе при таких условиях может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы, детей и пожилых людей. Жителям советуют по возможности ограничить пребывание на улице и следить за обновлениями мониторинга.
В комментарии "Суспільному" доцент кафедры экологии и природоохранных технологий Государственного университета "Житомирская политехника" Ирина Давыдова объяснила, что в последние дни в Житомире фиксируют повышенные концентрации мелкодисперсных частиц и угарного газа.
По ее словам, такая ситуация типична для холодного периода года и имеет комплексные причины. В частности одним из главных факторов является активное использование индивидуальных систем отопления, котлов и печей, в которых часто происходит неполное сгорание топлива. Это приводит к образованию угарного газа и микрочастиц.
Ситуацию также осложняют погодные условия, в частности безветрие и температурная инверсия, из-за которых загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха и не рассеиваются.
В то же время народный депутат Игорь Зинкевич заявил, что распространенная в телеграмм-каналах информация о якобы критическом ухудшении качества воздуха на Львовщине не соответствует общей ситуации в регионе.
По его словам, в населенных пунктах, где фиксируют повышенные показатели загрязнения, люди массово отапливают здания дровами и другими твердыми видами топлива, что и вызывает локальное задымление.
Он также уточнил, что в селе Шабельня вблизи Равы-Русской отсутствует газоснабжение, поэтому большинство домохозяйств отапливает жилье дровами, а иногда и углем, что влияет на локальные показатели загрязнения воздуха.
