Забруднене повітря: як захистити себе та дітей - поради МОЗ
У періоди забруднення повітря Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) радить українцям вживати заходів для збереження здоров’я. Особливо це стосується людей із захворюваннями серця та легень, а також дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ.
Коли спостерігається підвищений рівень забрудненості повітря, українцям рекомендують:
- зачинити вікна та двері, ущільніть щілини (наприклад, скотчем або вологою тканиною);
- не виходити на вулицю без нагальної потреби;
- використовувати маску або респіратор на вулиці;
- пити більше води (2–3 літри на день), перевагу варто надавати лужній мінеральній воді;
- вимкнути вентиляцію, яка тягне повітря з вулиці;
- увімкнути очищувач або кондиціонер із фільтрацією повітря;
- робити вологе прибирання, зволожуйте повітря в приміщенні.
Також важливо стежити за оновленнями лише з перевірених джерел, зокрема з офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб. У МОЗ наголошують, що такі прості дії допоможуть знизити вплив шкідливих частинок і захистити ваше здоров’я в умовах поганої якості повітря.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку дронами по Києву. Унаслідок вибухів і пожеж у кількох районах міста зафіксовано забруднення повітря. Найгірші показники - у Печерському, Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах. Забруднення може становити загрозу для людей із хворобами дихальної та серцево-судинної систем, а також для дітей і літніх.
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