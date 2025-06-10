Забруднене повітря: як захистити себе та дітей - поради МОЗ

У періоди забруднення повітря Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) радить українцям вживати заходів для збереження здоров’я. Особливо це стосується людей із захворюваннями серця та легень, а також дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ .

Також важливо стежити за оновленнями лише з перевірених джерел, зокрема з офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб. У МОЗ наголошують, що такі прості дії допоможуть знизити вплив шкідливих частинок і захистити ваше здоров’я в умовах поганої якості повітря.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку дронами по Києву. Унаслідок вибухів і пожеж у кількох районах міста зафіксовано забруднення повітря. Найгірші показники - у Печерському, Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах. Забруднення може становити загрозу для людей із хворобами дихальної та серцево-судинної систем, а також для дітей і літніх.

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