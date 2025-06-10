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Забруднене повітря: як захистити себе та дітей - поради МОЗ

Вівторок 10 червня 2025 10:47
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Забруднене повітря: як захистити себе та дітей - поради МОЗ Фото: Забруднення повітря у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У періоди забруднення повітря Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) радить українцям вживати заходів для збереження здоров’я. Особливо це стосується людей із захворюваннями серця та легень, а також дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ.

Коли спостерігається підвищений рівень забрудненості повітря, українцям рекомендують:

  • зачинити вікна та двері, ущільніть щілини (наприклад, скотчем або вологою тканиною);
  • не виходити на вулицю без нагальної потреби;
  • використовувати маску або респіратор на вулиці;
  • пити більше води (2–3 літри на день), перевагу варто надавати лужній мінеральній воді;
  • вимкнути вентиляцію, яка тягне повітря з вулиці;
  • увімкнути очищувач або кондиціонер із фільтрацією повітря;
  • робити вологе прибирання, зволожуйте повітря в приміщенні.

Також важливо стежити за оновленнями лише з перевірених джерел, зокрема з офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб. У МОЗ наголошують, що такі прості дії допоможуть знизити вплив шкідливих частинок і захистити ваше здоров’я в умовах поганої якості повітря.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку дронами по Києву. Унаслідок вибухів і пожеж у кількох районах міста зафіксовано забруднення повітря. Найгірші показники - у Печерському, Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах. Забруднення може становити загрозу для людей із хворобами дихальної та серцево-судинної систем, а також для дітей і літніх.

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Мінстерство охорони здоров'я України Забруднення повітря
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