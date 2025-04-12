Чим ми дихаємо: в Україні запускають нову систему моніторингу повітря

В Україні з’явиться новий спосіб оцінки якості повітря - із чіткими рівнями небезпеки та рекомендаціями для людей. Це перший офіційний індекс, розроблений за зразком ЄС.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство захисту довкілля .

В Україні запроваджують новий механізм інформування про якість повітря - за прикладом європейських країн. Люди зможуть отримувати оперативні дані про рівень забруднення та рекомендації щодо безпеки перебування на вулиці.

Відповідний наказ Міністерства захисту довкілля №590 зареєстровано в Мін’юсті 7 квітня. Документ затверджує порядок оповіщення населення за індексом якості повітря, який враховує європейські стандарти та рекомендації ВООЗ.

Індекс оцінюватиме повітря як: «дуже погане», «погане», «незадовільне», «задовільне», «допустиме» та «добре». Його визначатимуть на основі концентрації основних забруднюючих речовин. Крім того, кожному рівню відповідатимуть колірні позначки та конкретні поради для людей.

Показники будуть доступні у зручному форматі для користувачів і публікуватимуться на платформах, зокрема й на сторінці Європейської екологічної агенції.