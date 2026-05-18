UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

В Україні погіршать прогноз інфляції та ВВП, - Мінекономіки

12:25 18.05.2026 Пн
1 хв
Коли планується рішення уряду?
aimg Олена Чупровська aimg Ростислав Шаправський aimg Юрій Дощатов
Фото: показники економічного соціального розвитку переглянуть (Getty Images)

Уряд в середині року планує переглянути макропоказники економічного та соціального розвитку, зокрема, через негативний вплив зимових обстрілів енергетики.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю РБК-Україна.

Читайте також: Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення

“Ми переглядаємо прогноз всередині року завжди. Зараз у нас бюджет сплановано зі зростанням ВВП 2,4%, прогноз буде зменшений, тому що у нас був від’ємний ВВП в січні і лютому”, - зазначив він.

Національний банк України вже погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік та очікує подальшого прискорення інфляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що економіка України у 2026 році зростатиме повільніше. НБУ оновив прогноз. Водночас ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету й надалі залишатиметься міжнародна допомога.

У першому кварталі 2026 року економіка України пішла в мінус.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Економіка України