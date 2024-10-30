В Україні подовжили воєнний стан, а Рада схвалила відставку Костіна: новини за 29 жовтня

Рада підтримала продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. А також схвалила звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 29 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Парламент Ізраїлю заборонив місію ООН у справах палестинців за причетність до тероризму

Парламент Ізраїлю схвалив закон, який фактично забороняє БАПОР, агентству ООН у справах палестинських біженців та їхніх нащадків, працювати на території Ізраїлю. Було скасовано обмін нотами 1967 року, що є основою його діяльності.

Ізраїль заявляє, що понад 10% співробітників БАПОР у Секторі Газа пов'язані з терором, і що освітні установи під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та прославляють терор.

Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров

"Керівництво Верховної Ради, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", - повідомили у Раді.

Макаров був секретарем комітету Ради з питань правової політики.

В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні

Як повідомили РБК-Україна джерела в уряді, Кабмін має намір посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих для проведення бронювання працівників від мобілізації. Таке рішення може бути прийняте після завершення аудиту підприємств, які набули цього статусу після 31 травня 2024 року.

Зокрема, може бути збільшено розмір середньої зарплати для підприємства для віднесення його до категорії критично важливого.

Україна хоче отримати Tomahawk. NYT дізналось нові деталі плану перемоги Зеленського

Журналісти The New York Times пишуть, що в засекреченій частині (про неядерне стримування) плану перемоги президент України Володимир Зеленський просить у США ракети Tomahawk дальністю 2,5 тисячі км.

Натомість як пише видання, високопоставлений чиновник США назвав це "абсолютно нездійсненним запитом".

Горіла мерія та автопарк поліції. ГУР провело операцію у Ханти-Мансійському окрузі Росії

Як повідомили РБК-Україна джерела, в результаті успішної операції ГУР в місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації. У вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили.

Полум’я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень. Коли пожежу гасили, то напалм уже був розлитий на автівки місцевої поліції на охоронюваній стоянці. Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше 5 поліцейських автомобілів.

Рада відправила у відставку генпрокурора Костіна

На пленарному засіданні Верховна Рада схвалила звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України.

"За" віддали свої голоси 255 народних обранців.

"Ядерне тренування" для Путіна. Що означає і чи пов'язане з виборами у США

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок тренувань сил ядерного стримування.

Ймовірно, він хоче вплинути на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Не пускають ворога до важливого вузла. ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля Левадного

Як розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, через село Левадне лежить шлях до селища Велика Новосілка. Там є "важливий вузол" на півдні Донецької області. Також це фактично кордон із Дніпропетровською областю.

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