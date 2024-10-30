В Украине продлили военное положение, а Рада одобрила отставку Костина: новости за 29 октября

Рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней. А также одобрила увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 29 октября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Парламент Израиля запретил миссию ООН по делам палестинцев за причастность к терроризму

Парламент Израиля одобрил закон, фактически запрещающий БАПОР, агентству ООН по палестинским беженцам и их потомкам, работать на территории Израиля. Был упразднен обмен нотами 1967 года, что является основой его деятельности.

Израиль заявляет, что более 10% сотрудников БАПОР в Секторе Газа связаны с террором и что образовательные учреждения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

Умер нардеп от "Голоса" Олег Макаров

"Руководство Верховной Рады, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва", - сообщили в Раде.

Макаров был секретарем комитета Рад по правовой политике.

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине

Как сообщили РБК-Украина источники в правительстве, Кабмин намерен ужесточить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования работников от мобилизации. Такое решение может быть принято после завершения аудита предприятий, которые приобрели этот статус после 31 мая 2024 года.

В частности, может быть увеличен размер средней зарплаты на предприятии для отнесения его к категории критически важного.

Украина хочет получить Tomahawk NYT узнало новые детали плана победы Зеленского

Журналисты The New York Times пишут, что в засекреченной части (о неядерном сдерживании) плана победы президент Украины Владимир Зеленский просит у США ракеты Tomahawk дальностью 2,5 тысяч км.

Как пишет издание, высокопоставленный чиновник США назвал это "абсолютно невыполнимым запросом".

Горела мэрия и политический автопарк. ГУР провело операцию в Ханты-Мансийском округе России

Как сообщили РБК-Украина источники, в результате успешной операции ГУР в городе Мэгион Ханты-Мансийского автономного округа сгорело здание местной администрации. В выбитые три окна первого этажа мэрии залили напалм и подожгли.

Пламя полностью уничтожило канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений. Когда пожар тушили, то напалм уже был разлит на автомобили местной полиции на охраняемой стоянке. В результате второго пожара уничтожены по меньшей мере 5 полицейских автомобилей.

Рада отправила в отставку генпрокурора Костина

На пленарном заседании Верховная Рада одобрила увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины.

"За" отдали свои голоса 255 народных избранников.

"Ядерная тренировка" для Путина. Что означает и связано ли с выборами в США

Российский диктатор Владимир Путин объявил о начале тренировок сил ядерного сдерживания.

По всей вероятности, он хочет повлиять на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Не пускают врага к важному узлу. ВСУ проводят стабилизационную операцию возле Левадного

Как рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, через село Левадное лежит путь в поселок Большая Новоселка. Там есть важный узел на юге Донецкой области. Также это фактически граница с Днепропетровской областью.

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