В Україні почнуть вилучати монету в 10 копійок: що відомо

Зазначається, що відповідне рішення вже ухвалив НБУ. Наразі монета залишиться засобом для оплати: їх все ще прийматимуть торгівельні мережі, сфера послуг та банки. Спеціально здавати, або обмінювати монети не потрібно.

Проте з 1 жовтня після потрапляння до банків монети в 10 копійок більше не повертатимуться в обіг. Натомість вони вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.

Банки не видаватимуть монети на касі за всіма видами готівкових операцій, та не отримуватимуть таких монет з НБУ. Нові монети номіналом у 10 копійок не карбуватимуть.

Під час безготівкових операцій округлення сум застосовуватися не буде. Під час готівкових операцій буде здійснюватися округлення сум за наступними правилами:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Наразі в обігу, за даними Нацбанку, перебуває понад 4,1 мільярда монет у 10 копійок, що становить 27,4% від загальної кількості монет в країні. Щороку потрібно підтримувати кількість 10-копійчаних монет в обігу, при цьому будь-якої істотної ролі в розрахунках вони вже не відіграють.

"Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги... Рішення про поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", - зазначили в НБУ.