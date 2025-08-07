НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні

У НБУ є розуміння потенційної моделі архітектури е-гривні. Наразі йде підготовка до пілотного проєкту цифрової форми безготівкової гривні, завершується пошук технологічного партнера.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Ми хочемо, щоб цей пілот дав нам максимум інформації для ухвалення рішення щодо широкомасштабного випуску. Паралельно ми дуже уважно дивимося на те, як розвивається процес щодо CBDC в інших центральних банках", - сказав Пишний.

За його словами, особлива увага приділяється розвитку проєкту "Цифровий євро", враховуючи євроінтеграційний курс України. Команда НБУ взаємодіє з Європейським центральним банком, з Bundesbank, Банком Бельгії, Банком Франції та Банком Сінгапуру.

"Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано. Спочатку буде пілот, ми до цього пілоту наразі готуємося", - попередив голова Нацбанку.