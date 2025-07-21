НБУ друкує банкноти гривні найвищого номіналу, дрібних грошей все менше

У 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень вийшли на перше місце за сумою. Вони займають майже половину в грошовому обігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

За даними НБУ, на одного жителя України на 1 липня 2025 року припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет.



Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень - 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривень.

Кількість банкнот номіналом 1000 гривень з початку рок зросла на 14,9% до 406,6 млн штук на 406,6 млрд гривень.

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень. На 1 січня в обігу було 822,4 млрд гривень.

Динаміка готівки в обігу





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