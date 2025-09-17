В Украине начнут изымать монету в 10 копеек: что известно

В Украине с 1 октября 2025 года начнется изъятие из обращения монеты номиналом в 10 копеек. Она останется платежным средством, но новые монеты не будут чеканить, а старые будут утилизироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Национального банка Украины.
Отмечается, что соответствующее решение уже принял НБУ. Сейчас монета останется средством для оплаты: их все еще будут принимать торговые сети, сфера услуг и банки. Специально сдавать или обменивать монеты не нужно.
Однако с 1 октября после попадания в банки монеты в 10 копеек больше не будут возвращаться в оборот. Вместо этого они будут изыматься и передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.
Банки не будут выдавать монеты на кассе по всем видам наличных операций, и не будут получать таких монет из НБУ. Новые монеты номиналом в 10 копеек не будут чеканить.
Во время безналичных операций округление сумм применяться не будет. Во время наличных операций будет осуществляться округление сумм по следующим правилам:
Сейчас в обращении, по данным Нацбанка, находится более 4,1 миллиарда монет в 10 копеек, что составляет 27,4% от общего количества монет в стране. Каждый год нужно поддерживать количество 10-копеечных монет в обращении, при этом какой-либо существенной роли в расчетах они уже не играют.
"Монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги... Решение о постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - отметили в НБУ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что НБУ готовит пилотный проект е-гривны - цифровой формы безналичной гривны. Выбор технологического партнера почти завершен. Пилот должен дать данные для принятия решения о масштабном выпуске. Особое внимание уделяется опыту ЕЦБ и цифровому евро. Выпуск е-гривны пока не определен, сначала будет тестирование.
Также мы писали, что в 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен стали самыми распространенными по сумме в наличном обращении, составляя почти половину всей гривны. Всего в Украине обращается 2,6 млрд банкнот на 851,2 млрд гривен и 15 млрд монет. Мелких банкнот и монет становится меньше, наибольший спрос среди монет сохраняется на 50 копеек.