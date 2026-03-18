В Україні починають вимикати опалення: яке місто стало першим

Підставою стало підвищення середньодобової температури вище +8°C упродовж трьох днів поспіль - це стандартна умова для завершення опалення.

Проте не всі заклади відключать одночасно. Дитячі садки, лікарні, пологові будинки та амбулаторії можуть продовжити отримувати тепло - за окремими зверненнями відповідних управлінь.

Платіжки перерахують

Теплопостачальні компанії та споживачі мають завершити відключення не пізніше ніж через 5 днів після ухвалення рішення.

Нарахування за опалення, пільги та субсидії перерахують відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки мають завершити впродовж 30 днів.