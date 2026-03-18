RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине начинают выключать отопление: какой город стал первым

19:10 18.03.2026 Ср
1 мин
Причиной назвали стабильное потепление
aimg Елена Чупровская
Фото: Николаевщина стала первым регионом Украины, где выключают отопление (Getty Images)

В Николаеве с 24 марта отключат отопление - исполком городского совета 18 марта принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевского городского совета.

Основанием стало повышение среднесуточной температуры выше +8°C в течение трех дней подряд - это стандартное условие для завершения отопления.

Однако не все заведения отключат одновременно. Детские сады, больницы, роддома и амбулатории могут продолжить получать тепло - по отдельным обращениям соответствующих управлений.

Платежки пересчитают

Теплоснабжающие компании и потребители должны завершить отключение не позднее чем через 5 дней после принятия решения.

Начисления за отопление, льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Перерасчеты должны завершить в течение 30 дней.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых регионах уже начали отключать отопление днем. В правительстве подтвердили, что государство имеет ресурсы для работы всех систем до 15 апреля.

В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
