В Украине начинают выключать отопление: какой город стал первым

В Николаеве с 24 марта отключат отопление - исполком городского совета 18 марта принял соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевского городского совета.
Основанием стало повышение среднесуточной температуры выше +8°C в течение трех дней подряд - это стандартное условие для завершения отопления.
Однако не все заведения отключат одновременно. Детские сады, больницы, роддома и амбулатории могут продолжить получать тепло - по отдельным обращениям соответствующих управлений.
Теплоснабжающие компании и потребители должны завершить отключение не позднее чем через 5 дней после принятия решения.
Начисления за отопление, льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Перерасчеты должны завершить в течение 30 дней.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых регионах уже начали отключать отопление днем. В правительстве подтвердили, что государство имеет ресурсы для работы всех систем до 15 апреля.
В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.