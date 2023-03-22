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В Україні з початку року засудили 10 бойовиків, серед них - білоруські найманці, - СБУ

Фото: в Україні з початку року засудили 10 бойовиків, серед них – білоруські найманці (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З початку поточного року в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруській найманці.

Про це пише РБК-Україна з посиланнями на Telegram-канал СБУ.

"З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України. Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення", - пише пресслужба.

Серед засуджених:

  • співробітник білоруського КДБ, який у складі ПВК "Редут" воював проти України на Харківському й Краматорських напрямках. Його було взяло в полон ще у вересні минулого року. Злочинець намагався видати себе за "рядового" бойовика, щоб приховати свою приналежність до спецслужб;
  • штурмовик ПВК "Вагнер" з позивним "Заспа". У липні минулого року він незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ;
  • громадянин Росії, який у складі групи вогневої підтримки батальйону "Сомалі" обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Піски Донецької області;
  • бойовик, який у 2015 році вступив до 2-го батальйону 202 полку 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР". Злочинець обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню "Град".

Фото: в Україні з початку року засудили 10 бойовиків, серед них – білоруські найманці (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала в Краматорську чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

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