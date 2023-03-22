В Україні з початку року засудили 10 бойовиків, серед них - білоруські найманці, - СБУ

З початку поточного року в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруській найманці.
Про це пише РБК-Україна з посиланнями на Telegram-канал СБУ.
"З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України. Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення", - пише пресслужба.
Серед засуджених:
Фото: в Україні з початку року засудили 10 бойовиків, серед них – білоруські найманці (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала в Краматорську чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.
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