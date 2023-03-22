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В Украине с начала года засудили 10 боевиков, среди них - белорусские наемники, - СБУ

Фото: в Украине с начала года засудили 10 боевиков, среди них - белорусские наемники (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала этого года в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал СБУ.

"С начала года по материалам военной контрразведки Службы безопасности осуждены 10 боевиков, которые принимали участие в вооруженной агрессии против Украины. Суд назначил им наказание от 8 до 15 лет заключения", - пишет пресс-служба.

Среди осужденных:

  • сотрудник белорусского КГБ, который в составе ЧВК "Редут" воевал против Украины на Харьковском и Краматорском направлениях. Он был взят в плен еще в сентябре прошлого года. Преступник пытался выдать себя за "рядового" боевика, чтобы скрыть свою принадлежность к спецслужбам;
  • штурмовик ЧВК "Вагнер" с позывным "Заспа". В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а через четыре месяца попал в плен военнослужащих ВСУ;
  • гражданин России, который в составе группы огневой поддержки батальона "Сомали" обстреливал позиции ВСУ недалеко от поселка Пески Донецкой области;
  • боевик, который в 2015 году вступил во 2-й батальон 202 полка 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР". Преступник обстреливал украинские города из реактивной системы залпового огня "Град".

Фото: в Украине с начала года осудили 10 боевиков, в том числе белорусские наемники (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в Краматорске очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

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