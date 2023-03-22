В Украине с начала года засудили 10 боевиков, среди них - белорусские наемники, - СБУ

С начала этого года в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал СБУ.

Фото: в Украине с начала года осудили 10 боевиков, в том числе белорусские наемники (ssu.gov.ua)

"С начала года по материалам военной контрразведки Службы безопасности осуждены 10 боевиков, которые принимали участие в вооруженной агрессии против Украины. Суд назначил им наказание от 8 до 15 лет заключения", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в Краматорске очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.