Навів ракетний удар по школі в Краматорську. СБУ затримала чергового зрадника

Служба безпеки в Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, ворожий інформатор збирав розвіддані про локації українських сил та коригував російські обстріли соціальних установ у Донецькій області.

"СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували в СБУ, кураторів зловмисника особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську", - вказано в повідомленні.

Відомо, що російська спецслужба завербувала чоловіка до співпраці на початку березня цього року. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв’язковому" агенту.

Правоохоронці під час обшуків виявили у затриманого мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі та передавав відомості так званим "військовим кореспондентам".

Також ми писали, що в Миколаєві затримали зрадницю, яка коригувала ворожі удари по місту.

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