Фото: В Україні з початку року вже провели понад сотню трансплантацій органів (pixabay.com)

В Україні за перші три місяці 2023 року провели вже 124 трансплантації органів. Медики пересаджували нирки, серце, печінку та легені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр трансплант-координації.

Кількість пересадок від померлого донора сягає 60%. У першому кварталі також виконано 75 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них 12 - від неродинного донора. Найбільше трансплантацій виконано у: Львівському територіальному медичному об'єднанні - 36;

Національному інституті хіруругії та трансплантології імемені Шалімова - 19;

Інституту серція МОЗ - 15; Загалом в Україні працюють 19 центрів трансплантації.