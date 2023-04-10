В Украине с начала года уже провели более сотни трансплантаций органов

В Украине за первые три месяца 2023 провели уже 124 трансплантации органов. Медики пересаживали почки, сердце, печень и легкие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр трансплант-координации .

Всего в Украине работает 19 центров трансплантации.

Больше всего трансплантаций выполнено в:

В первом квартале также выполнено 75 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, из них 12 - от неродственного донора.

Напомним, в Украине младенцу пересадили кожу от посмертного донора. К такой операции медики готовились несколько лет.

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