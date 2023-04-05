Вперше в Україні немовляті пересадили шкіру від посмертного донора. Історія маленького пацієнта

Львівські лікарі вперше в Україні пересадили шкіру однорічній дитині від посмертного донора. Немовля напередодні отримало складні опіки підборіддя, шиї та грудної клітки. До такої операції медики готувалися кілька років.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про унікальну операцію

Операцію провели у Дитячій лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

"Андрійко дістав опіки 25% шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки. Його мама - Наталя - відволіклась, аби приготувати синочкові кашу. За мить почула крик, який не забуде ніколи. Малюк потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток. Дитя одразу доправили в опіковий блок нашої лікарні", - йдеться у повідомленні.

В реанімації команда анестезіологів всю ніч намагалася стабілізувати стан дитини. Лікарям це вдалося, але шкіра хлопчика місцями була настільки уражена опіками, що вже не могла відновитися самостійно.

Андрійко мав 25% опіків шкіри (фото: Facebook/Перше медичне об'єднання Львова)

Опікові хірурги вирішили пересадити малюкові шкіру від посмертного донора. Подібні операції вже десятиліттями проводять за кордоном.

Зазначається, що до цього кроку львівські лікарі готувалися кілька років. На базі одного із найбільших опікових центрів створили перший в західних регіонах України Банк шкіри.

"Однорічний Андрійко став першим малюком, чиє лікування вдалося розпочати із застосуванням донорської шкіри. І це спрацювало", - кажуть лікарі.

Львівські лікарі кілька років готувались до такої операції (фото: Facebook/Перше медичне об'єднання Львова)

Медики зняли уражені тканини тіла й закрили рани донорською шкірою. Вона не здатна прижитися і може перебувати на тілі пацієнта до кількох тижнів. Мета такої пересадки - захистити обпечені ділянки та створити максимально природні, необхідні для якнайшвидшого загоєння ран умови.

За кілька тижнів після цього Андрійко був готовий до наступного кроку - закриття рани власною шкірою. Зараз маленький пацієнт вже вдома. До своїх лікарів повертається лише на перев'язки.

На дитину чекає реабілітація. Хлопчик має виконувати вправи, щоб сповільнити ріст рубців.

Зараз на Андрійка чекає реабілітація (фото: Facebook/Перше медичне об'єднання Львова)

Донорська шкіра пришвидшує одужання

"Створення Банків шкіри зараз актуальне як ніколи. Адже, опіки - одна із найчастіших причин травматизації військових та цивільних під час війни. Багатьох поранених доправляють саме до Львова", - заявляють медики.

Застосування донорської шкіри дає змогу закрити глибокі дефекти, найкращим чином підготувати рани до подальших операцій та пришвидшити процес одужання.

"Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє підготовці рани до закриття власною шкірою. У США, наприклад, застосовують донорську шкіру для лікування вже близько 40 років. Але, на жаль, раніше ця технологія не була доступною в Україні", - зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров‘я України.

Андрійко після операції уже вдома (фото: Facebook/Перше медичне об'єднання Львова)