По Україні почалися аварійні відключення світла (список областей)

Як повідомляло РБК-Україна, глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко не виключав відключень до п'яти годин влітку.

Втім, це можливо за однієї умови - при збігу масованих обстрілів та спеці понад плюс 30 градусів.

Нагадаємо, вже на 30 червня низка обленерго оприлюднила прогнозні графіки відключень у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській та інших областях - здебільшого по одній годині для побутових споживачів.