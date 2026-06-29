По Украине начались аварийные отключения света (список областей)

Где в Украине начали экстренно выключать свет

Экстренные графики отключения электроэнергии действуют по меньшей мере в нескольких областях Украины:

1) Хмельницкой;

2) Ровенской.

В облэнерго сообщают, что причиной является экстремальная жара.

"Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии", - говорят в Хмельницкоблэнерго.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщает, что аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого происходит отключение света.

"Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи", - сказал он.

Отключение света в Украине: что известно

Тем временем энергетики уже бьют тревогу из-за аномальной жары. РБК-Украина сообщало, что в Yasno предупредили о критической нагрузке на систему - каждые три дополнительных градуса в Киеве дают плюс 100 МВт потребления.