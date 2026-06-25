Відключення по 5 годин? Глава "Укренерго" зробив прогноз щодо світла в Україні влітку
Цього літа значно краща ситуація в енергосистемі України, ніж тогоріч. Однак за певних умов можуть бути відключення світла до 5 годин.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко.
"За відсутності ворожих ударів, ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Але ворог абсолютно розуміє, як спроектована наша енергосистема. Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію, і у прифронтових регіонах, ми вже мали влучання БПЛА по нових невеликих енергоустановках", - сказав Зайченко.
За його словами, велику генерацію ворог знає, навіть цього тижня (15-20 червня - ред.) вже були влучання по ній.
Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему. Це можливо за рахунок обмежень та відключень.
Водночас глава "Укренерго зазначив, що цього літа ситуація в енергосистемі значно легша, ніж влітку 2025 року. Адже зараз є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго" так і операторів систем розподілу (обленерго - ред.), тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку.
Зайченко зазначив, що цього літа у ворога менше шансів залишити українців без світла на тривалий період, але у разі масованих обстрілів та спеки до понад +30 градусів відключення все ж можливі.
"Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2-3 години, а до 5 годин у пікові періоди. Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", - додав він.
Ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, взимку цього року в Україні були тривалі відключення світла через масоваві обстріли Росії. Наразі ситуація стабілізувалася.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України може суттєво скоротити час на запуск нових генеруючих потужностей з відновлюваних джерел і зменшить ризики відключень, якщо вдосконалить процес підключення підстанцій та іншої інфраструктури до мережі.
У квітні перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України анонсував новий конкурс на будівництво 1,3 ГВт генеруючої потужності.
Він зазначив, що йдеться про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де енергосистема має технічний дефіцит.