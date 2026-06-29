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По Украине начались аварийные отключения света (список областей)

14:08 29.06.2026 Пн
2 мин
С чем связаны отключения?
aimg Елена Чупровская
По Украине начались аварийные отключения света (список областей) Фото: в Украине начались экстренные отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Из-за сильной жары в Украине начались аварийные выключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения облэнерго и местных властей.

Где в Украине начали экстренно выключать свет

Экстренные графики отключения электроэнергии действуют по меньшей мере в нескольких областях Украины:

1) Хмельницкой;

2) Ровенской.

В облэнерго сообщают, что причиной является экстремальная жара.

"Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии", - говорят в Хмельницкоблэнерго.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщает, что аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого происходит отключение света.

"Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи", - сказал он.

Отключение света в Украине: что известно

Тем временем энергетики уже бьют тревогу из-за аномальной жары. РБК-Украина сообщало, что в Yasno предупредили о критической нагрузке на систему - каждые три дополнительных градуса в Киеве дают плюс 100 МВт потребления.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко не исключал отключений до пяти часов летом.

Впрочем, это возможно при одном условии - при совпадении массированных обстрелов и жаре свыше плюс 30 градусов.

Напомним, уже на 30 июня ряд облэнерго обнародовал прогнозные графики отключений в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской и других областях - в основном по одному часу для бытовых потребителей.

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