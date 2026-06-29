По Украине начались аварийные отключения света (список областей)
Из-за сильной жары в Украине начались аварийные выключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения облэнерго и местных властей.
Где в Украине начали экстренно выключать свет
Экстренные графики отключения электроэнергии действуют по меньшей мере в нескольких областях Украины:
1) Хмельницкой;
2) Ровенской.
В облэнерго сообщают, что причиной является экстремальная жара.
"Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии", - говорят в Хмельницкоблэнерго.
Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщает, что аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого происходит отключение света.
"Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи", - сказал он.
Отключение света в Украине: что известно
Тем временем энергетики уже бьют тревогу из-за аномальной жары. РБК-Украина сообщало, что в Yasno предупредили о критической нагрузке на систему - каждые три дополнительных градуса в Киеве дают плюс 100 МВт потребления.
Как сообщало РБК-Украина, глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко не исключал отключений до пяти часов летом.
Впрочем, это возможно при одном условии - при совпадении массированных обстрелов и жаре свыше плюс 30 градусов.
Напомним, уже на 30 июня ряд облэнерго обнародовал прогнозные графики отключений в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской и других областях - в основном по одному часу для бытовых потребителей.