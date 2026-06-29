По Украине начались аварийные отключения света (список областей)

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Из-за сильной жары в Украине начались аварийные выключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения облэнерго и местных властей.

Где в Украине начали экстренно выключать свет Экстренные графики отключения электроэнергии действуют по меньшей мере в нескольких областях Украины: 1) Хмельницкой; 2) Ровенской. В облэнерго сообщают, что причиной является экстремальная жара. "Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии", - говорят в Хмельницкоблэнерго. Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщает, что аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого происходит отключение света. "Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи", - сказал он. Отключение света в Украине: что известно Тем временем энергетики уже бьют тревогу из-за аномальной жары. РБК-Украина сообщало, что в Yasno предупредили о критической нагрузке на систему - каждые три дополнительных градуса в Киеве дают плюс 100 МВт потребления.