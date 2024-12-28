По Украине начали вводить экстренные отключения света по всей стране

Подробнее о том, в каких областях Украины были введены экстренные отключения света, - в материале РБК-Украина .

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в ДТЕК.

По данным компании, графики отключений в Днепропетровской области пока не действуют.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!", - добавили энергетики.

В то же время, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 15:00 до 18:00 применяют графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.

Обновлено в 16:25.

"Полтаваоблэнерго" сообщила, что в Полтавской области также в течение дня будут вводиться экстренные графики отключения света.

"Внимание! Получена команда от НЭК "Укрэнерго" о том, что ГПО на сегодня отменено и получено распоряжение на введение ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей", - пояснили в компании.