По Украине начали вводить экстренные отключения света по всей стране
В нескольких областях Украины сегодня, 28 декабря, ввели экстренные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию.
Подробнее о том, в каких областях Украины были введены экстренные отключения света, - в материале РБК-Украина.
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в ДТЕК.
По данным компании, графики отключений в Днепропетровской области пока не действуют.
"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!", - добавили энергетики.
В то же время, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 15:00 до 18:00 применяют графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.
Обновлено в 16:25.
"Полтаваоблэнерго" сообщила, что в Полтавской области также в течение дня будут вводиться экстренные графики отключения света.
"Внимание! Получена команда от НЭК "Укрэнерго" о том, что ГПО на сегодня отменено и получено распоряжение на введение ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей", - пояснили в компании.
При подготовке публикации использовалась информация "ДТЭК", "Сумыоблэнерго", АО "Полтаваоблэнерго".
Заметим, что ранее сегодня Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря. Энергетики сейчас выясняют причину.
Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.
В частности, что касается 28 декабря, то в Киеве изменилось время отключений света. Как отмечается, отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00. А в Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество.
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