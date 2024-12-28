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У Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки РФ на Різдво

Харків, Субота 28 грудня 2024 09:45
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У Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки РФ на Різдво Фото: у Харкові тисячі людей залишаються без тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові без опалення перебувають 85 тисяч абонентів. Вони залишаються без тепла після обстрілу 25 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, станом на ранок 28 грудня залишають без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова. Крім того, без опалення ще 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Синєгубов додав, що процес відновлення теплопостачання у Харкові та населених пунктах Харківського району триває. Роботи продовжуються у кількох районах Харкова.

Обстріл Харкова 25 грудня

На Різдво, 25 грудня, російські війська завдали нового удару по українській енергетиці. Більше про наслідки атаки - дізнайтеся за посилання.

Окупанти масовано вдарили по Харкову, випустивши по місту 12 ракет. "Прильоти" були у кількох локаціях. Внаслідок атаки у Харкові без опалення залишилися понад тисячу житлових будинків.

Після обстрілу уряд дав дозвіл тимчасово не вимикати світло у Харкові та області, поки не буде відновлено подачу тепла та гарячої води.

РБК-Україна писало, що окупанти використовують нову тактику обстрілів енергетики України, щоб блокувати окремі регіони від електропостачання. Детальніше про - у нашому матеріалі.

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