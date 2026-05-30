В Україні почали випробовувати людиноподібних бойових роботів на полі бою, - CNBS

Американський стартап Foundation Future Industries пов'язаний з Трампом проводить в Україні випробування своїх бойових людиноподібних роботів. Їх тестують просто на передовій у війні, розв'язаній Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS .

Що відомо про компанію та зв'язки з Україною

Як пише видання, компанія Foundation розташована в Сан-Франциско і займається робототехнікою. Причому вона пов'язана з родиною президента США Дональда Трампа.

ЗМІ зазначає, що як мінімум саме цей стартап бачить абсолютно нове застосування людиноподібних роботів. Поки інші компанії розробляють їх, щоб ті складали велике і наливали каву, Foundation бачить застосування технології у війні або в інших потенційно небезпечних і навіть смертельно небезпечних професіях.

Зокрема, компанія розробляє автономних людиноподібних роботів подвійного призначення, призначених як для важкої промисловості, так і для військових цілей.

Ранні прототипи проходять випробування в Україні на предмет потенційного застосування у війні. Причому тестують їх саме на полі бою, в реальній війні, яку РФ почала проти України.

В інтерв'ю CNBC гендиректор компанії Санкает Патхак заявив, що в основі компанії лежить переконання, що людиноподібна робототехніка має бути спрямована на вирішення найважливіших проблем людства, а не на виконання домашніх обов'язків і надання послуг.

Стартап поставив перед собою амбітні цілі: Патак планує збільшити виробництво до тисяч одиниць цього року і почати випробування на передовій за участю військ США протягом наступних 18 місяців.

Що відомо про випробування в Україні

На початку цього року Foundation отримала ширше світове визнання, відправивши двох своїх роботів Phantom MK-1 в Україну для пілотної демонстрації. Згідно із заявою компанії, це стало першим відомим випадком застосування людиноподібних роботів у зоні бойових дій.

Тривалі випробування, підтримувані урядом США і проведені спільно з українськими офіційними особами, були зосереджені на відпрацюванні логістичних завдань у небезпечних районах.

Україна стала природним дебютом, оскільки війна в країні вже перетворилася на великий полігон для випробування робототехніки і штучного інтелекту в бойових умовах. Тут, зокрема, наземні роботи використовуються для доставки припасів на передову, а автономні й оснащені ШІ дрони - для нанесення точних ударів і розвідки.

За словами Патака, випробування MK-1 в Україні вже довели потенціал робота для виконання завдань з доставки вантажів, що часто наражає солдатів на небезпеку.

Але є і нюанс. Хоч MK-1 і допомагають продемонструвати корисність базової технології, проте вони далекі від суперсолдатів, несучи на борту всього близько 20 кг корисного навантаження. Крім того, вони не мають водонепроникності та достатнього часу автономної роботи для масового розгортання.

Foundation планує цього року відправити в Україну нових, уже вдосконалених роботів - Phantom 2. За словами гендиректора, цей робот матиме "надлюдські здібності та вдвічі більшу вантажопідйомність, ніж Phantom 1.

Навіщо ці випробування Сполученим Штатам

Компанія Foundation розраховує, що результати її випробувань в Україні стануть у пригоді для майбутньої роботи з армією США.



Стартап уже отримав державні контракти на дослідження на загальну суму 24 млн доларів на перевірку реалізації в галузі інспекції, логістики та поводження зі зброєю в армії, флоті та військово-повітряних силах.



За словами Патака, переговори з чиновниками в уряді змістилися з досліджень на питання масштабування використання роботів. Він прагне до того, щоб Foundation розгорнула свої технології у збройних силах США і, за необхідності, на передовій у зонах конфліктів протягом наступних 12-18 місяців.

До чого тут Трамп

CNBC пише, що вищеописана мета буде досягнута за допомогою Еріка Трампа, другого сина Дональда Трампа, який нещодавно приєднався до компанії як головний радник зі стратегії.

Представник Foundation повідомив виданню, що Ерік Трамп був інвестором фірми до того, як став її радником, і каже, що в обох сторін було спільне бачення повернення виробництва у США.