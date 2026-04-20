Україна готує революційну заміну піхоті у війні проти РФ, - CNN

15:47 20.04.2026 Пн
Командир розповів про перший випадок штурму і взяття полонених роботами без участі піхоти
aimg Ірина Глухова
Фото: Україна готує революційну заміну піхоті у війни проти РФ (Getty Images)

Україна дедалі частіше використовує роботизовані технології на полі бою. Завдяки наземним дронам та безпілотникам ЗСУ вже вдається штурмувати позиції та захоплювати полонених без жодного пострілу з боку піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповів командир підрозділу "NC13" 3-ї ОШБр Микола "Макар" Зінкевич виданню, операція минулого літа була першим в історії випадком, коли ворожу позицію було штурмовано, а полонених взято наземними роботами та безпілотниками без участі піхоти.

"Ми повинні розуміти, що ніколи не матимемо більше особового складу і ніколи не матимемо чисельної переваги над ворогом. Отже, нам потрібно досягти цієї переваги за допомогою технологій", - пояснив він.

Наземні дрони вже стали повсякденним інструментом для штурмовиків. Один такий робот із кулеметом зміг стримувати наступ росіян протягом 45 днів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив масштабність процесу, заявивши, що лише за останні три місяці роботи та дрони виконали понад 22 000 місій.

"Життя було врятовано понад 22 000 разів, коли робот заходив у найнебезпечніші зони замість воїна", - сказав президент.

Міністерство оборони просуває нову стратегію, розроблену за участі очільника відомства Михайла Федорова. Вона передбачає створення "зони знищення" на глибині 15-20 км уздовж фронту з повною автоматизацією логістики та бойових завдань.

Втім, попри успіхи, військові залишаються обережними щодо повного впровадження штучного інтелекту.

"Остаточне рішення завжди має приймати людина. Ти довіриш зброю штучному інтелекту? Як ми можемо бути впевнені, що вона зможе відрізнити друга від ворога?" - додав командир.

Загальний вектор, однак, незмінний, залізо має замінити людей там, де це можливо.

"Людське життя безцінне, тоді як роботи не кровоточать", - наголосив військовий.

Дистанційні дрони

Останнім часом на фронті в Україні активно застосовуються наземні роботизовані комплекси. Вони стали результатом приблизно дворічної роботи оборонного кластера Brave1, який займається розвитком військових технологій.

Раніше Федоров повідомляв, що одним із вдалих прикладів таких розробок є робот Ratel H - універсальна платформа, здатна виконувати небезпечні завдання замість військових. Він також демонстрував відео з роботою цієї системи.

Крім того, Міноборони України схвалило використання у бойових діях безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" - новітнього українського БПАК.

Також стало відомо, що оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Лють".

