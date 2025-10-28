По Україні почали скасувати графіки відключення світла

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що з початком осені Росія активізувала масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями ворога залишаються теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші об’єкти енергосистеми.

Найскладнішою була ситуація на півночі країни - Чернігів декілька днів перебував у блекауті. А у Чернігівській та Сумській областях майже постійно діють погодинні відключення світла.

Президент Володимир Зеленський попередив, що через можливі нові удари росіян проблеми з електропостачанням можуть зберігатися і надалі. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Вчора зранку в Україні запроваджувались аварійні відключення світла. За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.