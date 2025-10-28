По Украине начали отменять графики отключения света

Отключение света в Украине

Напомним, что с началом осени Россия активизировала массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями врага остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие объекты энергосистемы.

Самой сложной была ситуация на севере страны - Чернигов несколько дней находился в блэкауте. А в Черниговской и Сумской областях почти постоянно действуют почасовые отключения света.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что из-за возможных новых ударов россиян проблемы с электроснабжением могут сохраняться и в дальнейшем. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Вчера утром в Украине вводились аварийные отключения света. По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.