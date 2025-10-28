По Украине начали отменять графики отключения света

Утром вторника, 28 октября, в Украине действовали почасовые графики отключения электроэнергии. Однако впоследствии отключения света были отменены в ряде областей.
РБК-Украина рассказывает, где сегодня отменили отключение света.
По распоряжению "Укрэнерго" в 12:12 в Кировоградской области были отменены почасовые отключения электричества на 28 октября.
Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
По приказу НЭК "Укрэнерго" 28 октября с 11:30 стабилизационные отключения электроэнергии отменены.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию - это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", - отметили в в ДТЭК.
Напомним, что с началом осени Россия активизировала массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями врага остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие объекты энергосистемы.
Самой сложной была ситуация на севере страны - Чернигов несколько дней находился в блэкауте. А в Черниговской и Сумской областях почти постоянно действуют почасовые отключения света.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что из-за возможных новых ударов россиян проблемы с электроснабжением могут сохраняться и в дальнейшем. Поэтому придется начать импорт из ЕС.
Вчера утром в Украине вводились аварийные отключения света. По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.