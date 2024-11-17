По Україні почали скасовувати аварійні відключення світла: що відомо

Зокрема, за вказівкою "Укренерго", екстрені відключення світла скасовані в Києві. До того ж, як повідомляють в обленерго, відключення вже не діють у Харківській, Сумській областях.

Також відключення світла скасовані і на Черкащині. Крім того, за даними ДТЕК, світло також повернули мешканцям Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.