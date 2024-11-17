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В Украине начали отменять аварийные отключения света: что известно

Фото: по Украине начали отменять аварийные отключения света 17 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине стали отменять аварийные отключения света. Они были введены из-за массированной атаки РФ по Украине 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, облэнерго, ДТЭК, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

В частности, по указанию "Укрэнерго", экстренные отключения света упразднены в Киеве. К тому же, как сообщают в облэнерго, отключения уже не действуют в Харьковской, Сумской областях.

Также отключения света отменены и в Черкасской области. Кроме того, по данным ДТЭК, свет также был возвращен жителям Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

Помимо этого, по данным ОВА, отключения уже не действуют и в Кировоградской области.

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.

В Николаеве и в Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела оккупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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ДТЭКВойна в УкраинеОтключение света