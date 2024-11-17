В Украине начали отменять аварийные отключения света: что известно

В частности, по указанию "Укрэнерго", экстренные отключения света упразднены в Киеве. К тому же, как сообщают в облэнерго, отключения уже не действуют в Харьковской, Сумской областях.

Также отключения света отменены и в Черкасской области. Кроме того, по данным ДТЭК, свет также был возвращен жителям Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

Помимо этого, по данным ОВА, отключения уже не действуют и в Кировоградской области.