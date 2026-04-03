Аварійно або з новими графіками: як вимикають світло у Києві та областях через атаку

Ситуація в енергосистемі України різко загострилася на тлі що триває атаки РФ. У Києві та деяких областях запроваджено екстрені відключення, водночас є регіони, де графіки діють, але будуть тривати довше запланованого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані обленерго.

Київ

"Київ іде в екстрені (відключення світла - ред.). Перебувайте у безпеці", - написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Тож графіки для мешканців столиці наразі не діють.

Житомирська область

На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє обленерго.

Миколаївська область

"Миколаївобленерго" отримало нове розпорядження від НЕК "Укренерго" на продовження застосування ГПВ:

Підчерги 3.1 та 3.2: залишаються знеструмленими до 12:30.

Підчерги 6.1 та 6.2: планують відключити з 12:30.

Загальний прогноз: відключення в регіоні триватимуть щонайменше до 15:30.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, 3 квітня з 07:00 до 17:00 запроваджено ГПВ в обсязі 1 черги.

Черкаська область

Спочатку області було оновлено години відсутності електропостачання за командами "Укренерго":

2.1, 2.2: 09:00 - 11:00

3.1, 3.2: 11:00 - 13:00

4.1, 4.2: 13:00 - 15:00

5.1, 5.2: 15:00 - 17:00

Об 11:17 стало відомо, що графіки скасовані тепер на Черкащині аварійно вимикають світло.

Де немає світла поза графіком

Ворог продовжує атаки на об'єкти інфраструктури. Внаслідок ударів на ранок 3 квітня зафіксовано нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Обмеження по всій Україні

Нагадаємо, що сьогодні для промисловості: з 06:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 07:00 планувалися відключення до 11:00, проте терміни змінюються залежно від ситуації в регіонах.