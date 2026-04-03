Аварийно или с новыми графиками: как выключают свет в Киеве и областях из-за атаки

11:38 03.04.2026 Пт
Изначально планировалось, что графики продлятся до 11:00, но атака РФ заставила энергетиков внести коррективы
aimg Мария Кучерявец
Аварийно или с новыми графиками: как выключают свет в Киеве и областях из-за атаки Фото: отключение света начали продолжать (Getty Images)

Ситуация в энергосистеме Украины резко обострилась на фоне продолжающейся атаки РФ. В Киеве и некоторых областях введены экстренные отключения, при этом есть регионы, где графики действуют, но будут длиться дольше запланированного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные облэнерго.

Читайте также: РФ подняла бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, над Украиной уже много дронов, - Игнат

Киев

"Киев идет в экстренные (отключение света - ред.). Находитесь в безопасности", - написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Поэтому графики для жителей столицы пока не действуют.

Житомирская область

На Житомирщине введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает облэнерго.

Николаевская область

"Николаевоблэнерго" получило новое распоряжение от НЭК "Укрэнерго" на продолжение применения ГПВ:

  • Подочереди 3.1 и 3.2: остаются обесточенными до 12:30.
  • Подочереди 6.1 и 6.2: планируют отключить с 12:30.
  • Общий прогноз: отключения в регионе продлятся как минимум до 15:30.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, 3 апреля с 07:00 до 17:00 введено ГПВ в объеме 1 очереди.

Черкасская область

Сначала области были обновлены часы отсутствия электроснабжения по командам "Укрэнерго":

  • 2.1, 2.2: 09:00 - 11:00
  • 3.1, 3.2: 11:00 - 13:00
  • 4.1, 4.2: 13:00 - 15:00
  • 5.1, 5.2: 15:00 - 17:00

В 11:17 стало известно, что графики отменены теперь в Черкасской области аварийно выключают свет.

Где нет света вне графика

Враг продолжает атаки на объекты инфраструктуры. В результате ударов на утро 3 апреля зафиксированы новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ограничения по всей Украине

Напомним, что сегодня для промышленности: с 06:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей: с 07:00 планировались отключения до 11:00, однако сроки меняются в зависимости от ситуации в регионах.

Добавим, что после вечернего и ночного террора российские войска продолжают атаковать Украину в дневное время суток. Все о массированном ударе - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

