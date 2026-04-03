РФ підняла бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, над Україною вже багато дронів, - Ігнат

Російські війська вранці 3 квітня підняли в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. Також над Україною вже фіксується багато ударних дронів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Є інформація про те, що були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та 160мс, і якщо, власне, будуть пуски, будуть ракети з'являтися, то обов'язково про це повідомимо", - сказав Ігнат.

За його словами, атака зі стратегічної авіації класична. Росіяни з дальніх рубежів, тобто з району Каспію, Волгодонська чи з Волгоградської області, запускають ракети.

"Як це зазвичай буває, кілька годин треба, щоб дістатися навіть до центру нашої країни, тому є час зреагувати відповідно, я маю на увазі, населенню, розуміти, що є небезпека і від "Шахедів", і від ракет, а також і балістична загроза", - зазначив речник.

Він розповів, що сьогодні ворог завдав 10 ударів балістичними ракетами по прифронтових регіонах - Дніпропетровська та Харківська область, є влучання.

"На жаль, поки що ми зараз інформацію не подаємо, тому що атака триває, в небі доволі велика кількість зараз безпілотників в центральній частині нашої держави", - пояснив Ігнат.

За його словами, багато дронів фіксується у таких регіонах: Кіровоградська, Вінницька область, Черкаси, і далі із Сумської області на південь рухається велика група БПЛА.

Станом на 7:00 було зафіксовано близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. І є інформація інші пуски з різних напрямків.

"Тому маємо дещо таке повторення, як у нас було 23-24 квітня, коли протягом цілої доби атакували російські ударні дрони, так само це було з 31 березня на 1 квітня", - додав речник.

Ігнат зазначив, що противник використовує як нові маршрути, нові дрони, які він постійно модернізує, так і застосовує нові тактики.

Так, сьогодні близько середини ночі почалася більш масована атака, а під ранок було менше інтенсивності.

"Зараз же бачимо, нарощується і вже переходить так в денну пору, що створює певні, можливо, є позитивні, є негативні моменти в тому. Так що, можливо, десь легше буде вдень візуально помічати нашій протиповітряній обороні безпілотники, але ж все ж таки противник таким чином і на населення впливає, паралізуючи певні галузі в державі, установи, діяльність, так само, як і навчальні заклади і так далі", - підкреслив речник.

Однак він зазначив, що результати бойової роботи протягом останніх масованих атак є доволі високими.

"Було збито багато безпілотників, подавлено РЕБ, це відсоток становить близько 90%. Сподіваємося, що і цього дня наші захисники відпрацюють не гірше", - додав Ігнат.