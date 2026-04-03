РФ підняла бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, над Україною вже багато дронів, - Ігнат
Російські війська вранці 3 квітня підняли в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. Також над Україною вже фіксується багато ударних дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Є інформація про те, що були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та 160мс, і якщо, власне, будуть пуски, будуть ракети з'являтися, то обов'язково про це повідомимо", - сказав Ігнат.
За його словами, атака зі стратегічної авіації класична. Росіяни з дальніх рубежів, тобто з району Каспію, Волгодонська чи з Волгоградської області, запускають ракети.
"Як це зазвичай буває, кілька годин треба, щоб дістатися навіть до центру нашої країни, тому є час зреагувати відповідно, я маю на увазі, населенню, розуміти, що є небезпека і від "Шахедів", і від ракет, а також і балістична загроза", - зазначив речник.
Він розповів, що сьогодні ворог завдав 10 ударів балістичними ракетами по прифронтових регіонах - Дніпропетровська та Харківська область, є влучання.
"На жаль, поки що ми зараз інформацію не подаємо, тому що атака триває, в небі доволі велика кількість зараз безпілотників в центральній частині нашої держави", - пояснив Ігнат.
За його словами, багато дронів фіксується у таких регіонах: Кіровоградська, Вінницька область, Черкаси, і далі із Сумської області на південь рухається велика група БПЛА.
Станом на 7:00 було зафіксовано близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. І є інформація інші пуски з різних напрямків.
"Тому маємо дещо таке повторення, як у нас було 23-24 квітня, коли протягом цілої доби атакували російські ударні дрони, так само це було з 31 березня на 1 квітня", - додав речник.
Ігнат зазначив, що противник використовує як нові маршрути, нові дрони, які він постійно модернізує, так і застосовує нові тактики.
Так, сьогодні близько середини ночі почалася більш масована атака, а під ранок було менше інтенсивності.
"Зараз же бачимо, нарощується і вже переходить так в денну пору, що створює певні, можливо, є позитивні, є негативні моменти в тому. Так що, можливо, десь легше буде вдень візуально помічати нашій протиповітряній обороні безпілотники, але ж все ж таки противник таким чином і на населення впливає, паралізуючи певні галузі в державі, установи, діяльність, так само, як і навчальні заклади і так далі", - підкреслив речник.
Однак він зазначив, що результати бойової роботи протягом останніх масованих атак є доволі високими.
"Було збито багато безпілотників, подавлено РЕБ, це відсоток становить близько 90%. Сподіваємося, що і цього дня наші захисники відпрацюють не гірше", - додав Ігнат.
Нагадаємо, з вечора 2 квітня і до ранку 3 квітня російські окупанти здійснюють масовану атаку по Україні, застосовуючи дрони та ракети. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, вже відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.
Зокрема, Харків понад добу перебуває під масованими ударами. Ворог атакує місто безпілотниками, попередньо типу "Герань", а також ракетами.
Близько 22:35 2 квітня у Київському районі зафіксовано влучання дрона. Пошкоджено житловий будинок. Постраждали 27-річна жінка та її місячний син.
В Основ’янському районі внаслідок удару сталася пожежа в офісній будівлі. Постраждав охоронець.
Під ранок атаки продовжилися. Близько 02:30 дрон влучив у район канатної дороги Центрального парку, пошкоджено інфраструктуру.
Орієнтовно о 04:00 росіяни завдали ракетних ударів - пошкоджені житлові будинки. Поранено 63-річну жінку, 18-річна дівчина отримала гострий шок.