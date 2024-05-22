До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - додав він.

Як розповів речник Повітряних сил, фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - відзначив Євлаш.

F-16

Торік Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію, яка має на меті передачу Україні винищувачів F-16. За словами прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, літаки, які передає Данія, будуть у розпорядженні Повітряних сил протягом кількох наступних місяців.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна потребує щонайменше 120-130 винищувачів F-16. Це дозволить повністю контролювати небо.