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До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - додав він. 

Як розповів речник Повітряних сил, фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - відзначив Євлаш. 

F-16 

Торік Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію, яка має на меті передачу Україні винищувачів F-16. За словами прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, літаки, які передає Данія, будуть у розпорядженні Повітряних сил протягом кількох наступних місяців

За словами президента Володимира Зеленського, Україна потребує щонайменше 120-130 винищувачів F-16. Це дозволить повністю контролювати небо. 

 

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F-16Повітряні сили УкраїниВійна в Україні