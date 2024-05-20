Зеленський розповів, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні
Україні потрібно щонайменше 120-130 винищувачів F-16, щоб протистояти Росії в небі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - сказав Зеленський, маючи на увазі американські винищувачі F-16.
Деякі з винищувачів, як сподівається президент, незабаром будуть використані Повітряними силами ЗСУ в бою.
Він також звернувся до країн, які не можуть надати Україні F-16 найближчим часом.
"Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд, повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - додав Зеленський.
F-16 для України
Нагадаємо, у 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.
Нещодавно стало відомо, що винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом кількох місяців.
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