Зеленський розповів, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - сказав Зеленський, маючи на увазі американські винищувачі F-16.

Деякі з винищувачів, як сподівається президент, незабаром будуть використані Повітряними силами ЗСУ в бою.

Він також звернувся до країн, які не можуть надати Україні F-16 найближчим часом.

"Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд, повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - додав Зеленський.