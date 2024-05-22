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В Украину начали возвращаться первые специалисты в обслуживании F-16, - Евлаш

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", - добавил он.

Как рассказал спикер Воздушных сил, специалисты также смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16 , который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс неустанен, и он будет продолжаться постоянно", - отметил Евлаш.

F-16

В прошлом году Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию, направленную на передачу Украине истребителей F-16. По словам премьер-министра Мэтте Фредериксен, самолеты, которые передает Дания, будут в распоряжении Воздушных сил в течение нескольких следующих месяцев

По словам президента Владимира Зеленского, Украина нуждается как минимум в 120-130 истребителях F-16. Это позволит полностью контролировать небо. 

 

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