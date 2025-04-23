В Україні побоюються, що Трамп припинить допомогу через "зрив переговорів", - WSJ

Неназвані українські чиновники висловили в коментарі виданню свою стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів щодо завершення війни з Росією. У цьому разі, на їхню думку, американський лідер може відмовитися від подальшої військової допомоги Україні.

Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Росія - ні.

До слова, Трамп уже припиняв військову допомогу Україні в березні. Це сталося після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.