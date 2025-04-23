В Україні побоюються, що Трамп припинить допомогу через "зрив переговорів", - WSJ

Українська влада стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може вже вдруге припинити військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Неназвані українські чиновники висловили в коментарі виданню свою стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів щодо завершення війни з Росією. У цьому разі, на їхню думку, американський лідер може відмовитися від подальшої військової допомоги Україні.
Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Росія - ні.
До слова, Трамп уже припиняв військову допомогу Україні в березні. Це сталося після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, президент США Дональд Трамп у себе в Truth Social різко розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна ніколи не визнає Крим російським.
Американський лідер вважає, що така заява нібито шкодить мирним переговорам і навіть не є предметом для обговорення.
Трамп підкреслив, що ніхто не вимагає від українського лідера визнавати Крим російським.
За його словами, Зеленський може добитися миру зараз, або "воювати ще три роки і втратити країну".
Така заява президента США сталася після того, як держсекретар США Марко Рубіо не захотів брати участь у переговорах з Україною, Францією та Британією в Лондоні. Згідно з чутками у ЗМІ, причина цього - відмова Зеленського визнати анексію Криму.
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