В Украине опасаются, что Трамп прекратит помощь из-за "срыва переговоров", - WSJ

Неназванные украинские чиновники выразили в комментарии изданию свою обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров о завершении войны с Россией. В этом случае, по их мнению, американский лидер может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.

Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней, а Россия - нет.

К слову, Трамп уже приостанавливал военную помощь Украине в марте. Это произошло после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.