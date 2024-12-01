В Україні по-новому курсуватимуть поїзди: які зміни запроваджує "Укрзалізниця" у грудні

Починаючи із грудня 2024 року "Укрзалізниця" запускає нові маршрути між містами нашої країни, а також за кордон. Крім того, деякі поїзди почнуть курсувати за новим розкладом, а доїхати до місця призначення можна буде скоріше.
Як зміниться розклад руху поїздів у грудні розповідає РБК-Україна із посиланням на дані "Укрзалізниці".
Уже відкрито продаж квитків на нові рейси, розроблені на 2025 рік. З 27 листопада відкрився продаж на поїзди, які почнуть курсувати із 16 грудня:
В "Укрзалізниці" зазначають, що крім призначення нових маршрутів, розвивають та покращують уже існуючі. Починаючи із грудня нинішнього року деякі поїзди почнуть курсувати вночі, що має дозволити пасажирам комфортніше планувати час у подорожах. Також скоротили час у дорозі для деяких поїздів. Зокрема, зміни стосуються таких поїздів:
"Укрзалізниця" також повідомляє, що провели ремонт інфраструктури, що дозволить скоротити час в дорозі деяких поїздів. Серед них:
Починаючи із 15 грудня починають курсувати нові міжнародні маршрути.
Поїзд зі Львова до Кишинева. З 15 грудня між Львовом і Кишиневом курсуватимуть безпересадкові купейні вагони.
Розклад руху:
Укрзалізниця спільно зі словацькими залізничниками із 15 грудня запускає пересадковий маршрут із Києва до Братислави. Подорож відбуватиметься нічним поїздом №27/28 Київ – Чоп та денним поїздом №617/961 Чоп – Братислава від словацької залізниці ZSSK.
Маршрут з'єднає Київ, Львів і Мукачево з великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава та Попрад.
Із Києва рейс вирушає о 19:57, а до Братислави прибуває о 19:33 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушає з Братислави об 11:27 і прибуває до Києва о 10:01.
Починаючи із 15 грудня "Укрзалізниця" також запускає новий міжнародний поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Він стане 20-м міжнародним маршрутом компанії.
Поїзд курсуватиме щодня. До його складу увійдуть спальні вагони класів купе (4 місця) та люкс (2 місця). Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:40, прибуваючи до Києва о 19:11. Розклад передбачає зручні пересадки на рейси до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюріха та інших європейських міст.
З 2025 року подорож із Києва до Відня через станцію Чоп стане на три години швидшою та матиме на 70% більше місць завдяки додатковому вагону.
Нічний поїзд №27/28 Київ – Чоп забезпечуватиме пересадку на денні маршрути:
Продаж квитків доступний у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на Київську дитячу залізницю через чат-боти у Viber і Telegram. Квитки можна придбати за 20 днів до поїздки, включаючи рейси "Столичного" експресу. Також доступна функція купівлі групових квитків до 20 осіб, що полегшує організацію екскурсій, свят чи сімейних подорожей.
Також ми писали, що під час подорожей у поїздах "Укрзалізниці" пасажири можуть скористатися як основними безкоштовними послугами, так і додатковими — за окрему плату. До основних послуг належать користування постільною білизною, купівля напоїв, друкованої продукції, використання СВЧ-печі чи холодильника. У швидкісних поїздах Інтерсіті безкоштовно доступні кип’ячена вода, клінінгові послуги, засоби гігієни та аптечка.
Детальний перелік послуг і їхню вартість можна дізнатись у провідника або начальника поїзда.
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