В Украине будут по-новому курсировать поезда: какие изменения вводит "Укрзализныця" в декабре

Начиная с декабря 2024 года, "Укрзализныця" запускает новые маршруты между городами нашей страны, а также за границу. Кроме того, некоторые поезда начнут курсировать по новому расписанию, а доехать до места назначения можно будет скорей.
Как изменится расписание движения поездов в декабре, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".
Уже открыта продажа билетов на новые рейсы, разработанные на 2025 год. С 27 ноября открылась продажа на поезда, которые начнут курсировать с 16 декабря:
В "Укрзализныце" отмечают, что кроме назначения новых маршрутов развивают и улучшают уже существующие. Начиная с декабря этого года некоторые поезда начнут курсировать ночью, что позволит пассажирам комфортнее планировать время в путешествиях. Также сократили время в пути для некоторых поездов. В частности, изменения касаются следующих поездов:
"Укрзализныця" также сообщает, что произвели ремонт инфраструктуры, что позволит сократить время в пути некоторых поездов. Среди них:
Начиная с 15 декабря, начинают курсировать новые международные маршруты.
Поезд из Львова в Кишинев. С 15 декабря между Львовом и Кишиневом будут курсировать беспересадочные купейные вагоны.
Расписание движения:
Укрзализныця совместно со словацкими железнодорожниками с 15 декабря запускает пересадочный маршрут из Киева в Братиславу.
Маршрут соединит Киев, Львов и Мукачево с крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава и Попрад.
Из Киева рейс отправляется в 19:57, а в Братиславу прибывает в 19:33 на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется из Братиславы в 11:27 и прибывает в Киев в 10:01.
Начиная с 15 декабря "Укрзалізниця" также запускает новый международный поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Он станет 20-м международным маршрутом компании.
Поезд будет курсировать каждый день. В состав войдут спальные вагоны классов купе (4 места) и люкс (2 места). Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00 на следующий день. В обратном направлении поезд отправится в 22:40, прибывая в Киев в 19:11. Расписание предусматривает удобные пересадки на рейсы в Вену, Зальцбург, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.
С 2025 года путешествие из Киева в Вену через станцию Чоп станет на три часа быстрее и будет на 70% больше мест благодаря дополнительному вагону.
Ночной поезд №27/28 Киев – Чоп будет обеспечивать пересадку на дневные маршруты:
Продажа билетов доступна в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запустила продажу билетов на Киевскую детскую железную дорогу через чат-боты в Viber и Telegram. Билеты можно приобрести за 20 дней до поездки, включая рейсы "Столичного" экспресса. Также доступна функция покупки групповых билетов до 20 человек, что облегчает организацию экскурсий, праздников или семейных поездок.
Также мы писали, что во время путешествий в поездах "Укрзализныци" пассажиры могут воспользоваться как основными бесплатными услугами, так и дополнительными за отдельную плату. К основным услугам относятся пользование постельным бельем, покупка напитков, печатной продукции, использование СВЧ-печи или холодильника. В скоростных поездах Интерсити бесплатно доступны кипяченая вода, клининговые услуги, средства гигиены и аптечка.
Подробный перечень услуг и их стоимость можно узнать у проводника или начальника поезда.
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