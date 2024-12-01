В Украине будут по-новому курсировать поезда: какие изменения вводит "Укрзализныця" в декабре

Новые внутренние маршруты

Уже открыта продажа билетов на новые рейсы, разработанные на 2025 год. С 27 ноября открылась продажа на поезда, которые начнут курсировать с 16 декабря:

№33/34 Кривой Рог – Ясиня

№61/62 Днепр – Рахов

№83/84 Киев – Солотвино, который будет курсировать через день

№125/126-129/130 Полтава, Кременчуг – Ужгород (через день)

№145/146 Харьков – Черновцы (через день)

№165/166 Харьков – Черкассы (через день)

№823/824 Харьков – Днепр

Улучшенные маршруты

В "Укрзализныце" отмечают, что кроме назначения новых маршрутов развивают и улучшают уже существующие. Начиная с декабря этого года некоторые поезда начнут курсировать ночью, что позволит пассажирам комфортнее планировать время в путешествиях. Также сократили время в пути для некоторых поездов. В частности, изменения касаются следующих поездов:

№39/40 Запорожье – Солотвино теперь будет отправляться в 16:17 вместо 7:12, что позволит пассажирам проводить больше времени в дороге ночью

теперь будет отправляться в 16:17 вместо 7:12, что позволит пассажирам проводить больше времени в дороге ночью №85/86 Запорожье – Львов продлен до Рахова, что открывает доступ к рекреационным зонам Карпат

продлен до Рахова, что открывает доступ к рекреационным зонам Карпат №105/106 - 205/206 Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова

в пиковые периоды может быть продлен до Харькова №113/114 Львов – Харьков – будет курсировать ежедневно, а в пиковые периоды будет продлен до Ивано-Франковска

– будет курсировать ежедневно, а в пиковые периоды будет продлен до Ивано-Франковска №133/134 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно

"Укрзализныця" также сообщает, что произвели ремонт инфраструктуры, что позволит сократить время в пути некоторых поездов. Среди них:

№13/14 Киев – Солотвино ускорен на 1 час. 9 мин

ускорен на 1 час. 9 мин №55/56 Киев – Рахов ускорен на 57 мин. из Киева в Рахов

ускорен на 57 мин. из Киева в Рахов №45/46 Ужгород – Харьков ускорен на 51 мин. из Ужгорода в Харьков

ускорен на 51 мин. из Ужгорода в Харьков №39/40 Запорожье – Солотвино ускорен на 45 мин. из Запорожья в Солотвино, на 42 мин. из Солотвино в Запорожье

ускорен на 45 мин. из Запорожья в Солотвино, на 42 мин. из Солотвино в Запорожье №3/4 Запорожье – Ужгород ускорен на 41 мин. из Ужгорода в Запорожье

Международное сообщение

Начиная с 15 декабря, начинают курсировать новые международные маршруты.

Поезд из Львова в Кишинев. С 15 декабря между Львовом и Кишиневом будут курсировать беспересадочные купейные вагоны.

Расписание движения:

отправление из Львова – в 15:00 через день, прибытие в Кишинев – в 11:30

в обратном направлении из Кишинева – в 17:34, прибытие во Львов – в 15:40

Укрзализныця совместно со словацкими железнодорожниками с 15 декабря запускает пересадочный маршрут из Киева в Братиславу.

Маршрут соединит Киев, Львов и Мукачево с крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава и Попрад.

Из Киева рейс отправляется в 19:57, а в Братиславу прибывает в 19:33 на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется из Братиславы в 11:27 и прибывает в Киев в 10:01.

Начиная с 15 декабря "Укрзалізниця" также запускает новый международный поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Он станет 20-м международным маршрутом компании.

Поезд будет курсировать каждый день. В состав войдут спальные вагоны классов купе (4 места) и люкс (2 места). Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00 на следующий день. В обратном направлении поезд отправится в 22:40, прибывая в Киев в 19:11. Расписание предусматривает удобные пересадки на рейсы в Вену, Зальцбург, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.

С 2025 года путешествие из Киева в Вену через станцию Чоп станет на три часа быстрее и будет на 70% больше мест благодаря дополнительному вагону.

Ночной поезд №27/28 Киев – Чоп будет обеспечивать пересадку на дневные маршруты:

Чоп – Будапешт – Вена

Чоп – Кошице – Братислава

Продажа билетов доступна в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.